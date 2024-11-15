Опубликованы кадры спасательной операции косатки в Камчатском крае

Выброшенную на берег Охотского моря косатку с помощью специальной техники повезли на устья. «Известия» опубликовали кадры спасательной операции по погрузке и вывозу косатки, где ее вернут в родную стихию.
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