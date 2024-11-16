Кремль о разговоре Путина и Шольца: Пришло время пожинать плоды многолетней антироссийской политики НАТО

basil10 🇷🇺🇩🇪 По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом ШольцемПроведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.