Украинцы это русские, с которыми произошла катастрофа

Комментарий из прошлого - из 2014 года. Уже и журнал, где был комментарий сделан, удалён, и журнал автора комментария удалён, а у меня всё сохранено, и я вновь выкладываю этот комментарий, несмотря на то, что с автором не во всё согласна - он укропию любит (впрочем, не знаю, может, в наши дне его отношение к укропии изменились бы), а я ненавижу, но во многом автор прав.
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