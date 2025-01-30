Украинцы это русские, с которыми произошла катастрофа

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Комментарий  из   прошлого -  из  2014  года. Уже  и  журнал,  где  был  комментарий сделан,  удалён, и   журнал  автора  комментария  удалён,  а  у  меня  всё  сохранено,  и  я вновь выкладываю  этот  комментарий,  несмотря  на то, что  с  автором  не  во всё  согласна  -  он  укропию  любит (впрочем,  не  знаю,  может,   в наши  дне  его отношение  к  укропии  изменились бы), а  я  ненавижу,    но  во  многом  автор  прав.

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