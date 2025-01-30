Украинцы это русские, с которыми произошла катастрофа

Комментарий из прошлого - из 2014 года. Уже и журнал, где был комментарий сделан, удалён, и журнал автора комментария удалён, а у меня всё сохранено, и я вновь выкладываю этот комментарий, несмотря на то, что с автором не во всё согласна - он укропию любит (впрочем, не знаю, может, в наши дне его отношение к укропии изменились бы), а я ненавижу, но во многом автор прав.