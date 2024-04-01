Дипломат объяснил, к чему приведет агрессивная политика НАТО в отношении России

Агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, заявил в глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
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