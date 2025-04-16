Список улиц для ремонта теплотрасс в 2025 году назвали энергетики в Новосибирске

Расходы на ремонт и строительство теплотрасс в Новосибирске вырастут на 40% в 2025 году, заявил генеральный директор генеральный директор «АО СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев на пресс-конференции в ТАСС.
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