РАН: причиной прорыва дамбы в Орске мог стать строительный брак

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что причиной прорыва дамбы в Орске стал строительный брак и назвал версию с грызунами "экзотической гипотезой".
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