«Вытащил огнемёт»: В США сделали новое заявление после удара «Орешника»

Страны Запада до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника», предпочитая игнорировать отсутствие адекватного ответа, написал американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.
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