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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Если "друг" оказался Трамп: как экс-президент США разочаровал своих российских поклонников

Если "друг" оказался Трамп: как экс-президент США разочаровал своих российских поклонников

Российско-американские отношения попали в петлю времени.Никогда такого не было, и вот опять: как сообщают хором анонимные и публичные источники, обитатели российских чертогов власти с наряженным вниманием следят за ходом президентской гонки в США, яростно болея за своего фаворита - Дональда Трампа.

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