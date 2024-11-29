Трикотаж с кружевными вставками: самый бесполезный тренд сезона

Игры с эстетикой "нулевой", помноженные на современный подход "можем носить все. что нам нравится и идет, вне зависимости от моды" вытаскивают порой из прошлого такие вещи, которые, честное слово, лучше бы оставить в том времени, в котором закончилась их популярность.