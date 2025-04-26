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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик выиграл все 7 финалов в карьере: 5 – во главе «Баварии», 2 – во главе «Барселоны»

Сегодня «Барселона» одолела «Реал» в решающем матче Кубка Испании – 3:2. Это девятый трофей в тренерской карьере немца за время работы в клубах высших лиг.

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