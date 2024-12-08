СМИ узнали о давлении Макрона на Трампа для проведения встречи с Зеленским

У избранного президента США Дональда Трампа не было желания проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек в мае), но его убедил сделать это французский лидер Эммануэль Макрон.
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