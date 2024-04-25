Лукашенко: Я никогда не был «ворюгой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал относиться с недоверием к утверждениям оппозиционных медиа о тайно размещенных за границей миллиардах долларов на его персональных счетах, утверждая, что он никогда не занимался присвоением чужого имущества и не допустит подобных обвинений в отношении себя и своих потомков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии