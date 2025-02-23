Орбан назвал положение Украины между Россией и НАТО после конфликта

Украина является буферной зоной между Россией и НАТО и продолжит ею быть по окончании конфликта, несмотря на стремление к членству в альянсе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в Будапеште.
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