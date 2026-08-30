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Армия России нанесла массированные удары по объектам ВСУ

Армия России нанесла массированные удары по объектам ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары по военным объектам Украины.

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