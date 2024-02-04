В СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на молодых людей в Санкт-Петербурге

В социальной сети опубликовано обращение в адрес Председателя Следственного комитета России от представителей общественного движения, которые отмечают, что не все участники нападения на трех молодых людей в городе Санкт-Петербурге, совершенного в июне прошлого года, были установлены и задержаны следствием.
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