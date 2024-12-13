Прогноз погоды в Крыму на 13 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 13 декабряВ Симферополе 0 и снегВ Севастополе +5 и дождь со снегомВ Евпатории +2 и небольшой дождьВ Черноморском +2 и дождь со снегомВ Джанкое +1 и малооблачноВ Ялте +4 и облачно с прояснениямиВ Алуште +3 и облачно с прояснениямиВ Керчи 0 и дождь со снегомВ.