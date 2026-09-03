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Царьград

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Москва активно развивает экономические связи с регионами России

Москва активно развивает экономические связи с регионами России

Москва остаётся экономическим локомотивом страны. При этом столица активно выстраивает связи с регионами — от госзакупок и контрактов до масштабирования цифровых, транспортных и градостроительных решений.

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