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Царьград

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Космические семена помидоров ускорили рост и увеличили урожай

Космические семена помидоров ускорили рост и увеличили урожай

В Москве подвели итоги проекта по выращиванию семян помидоров в космосе. Русские и белорусские школьники отправили семена на "Бион-М" №2 в августе - сентябре 2025 года.

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