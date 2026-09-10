After AfD Victory In Saxony-Anhalt, Merz And Weidel Trade Blows During Intense Debate In Bundestag Via Remix News, Three days after the Alternative for Germany's (AfD) landslide in Saxony-Anhalt, the Bundestag's general budget debate turned into a verbal battle between AfD co-chair Alice Weidel and Chancellor Friedrich Merz, with the two battling it out over mass immigration, democracy, crime, Ukraine, and the future of Germany.
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