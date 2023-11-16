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Экс-защитник «Локо» Родолфо назвал Семина модником: «Однажды он показал нам футболку за 600 евро»

Экс-защитник «Локо» Родолфо назвал Семина модником: «Однажды он показал нам футболку за 600 евро»

— Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал.

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