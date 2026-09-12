В Курской области сутки 10 пожаров, ДТП и обезврежены два взрывоопасных предмета

В Курске при пожаре спасли 36 человек, пострадала девушка 22 лет. Пожарные семь раз выезжали на ДТП, саперы обезвредили два взрывоопасных предмета.
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