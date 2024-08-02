Вызволение российских оппозиционеров из «кремлевских застенков» команда Байдена объявила победой

Масштабный обмен пленными между Россией и западными странами привлек внимание не только из-за своего масштаба (беспрецедентного со времен холодной войны), но и из-за того влияния, которое он может оказать на международную политику.
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