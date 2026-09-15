Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине развивают программу "Активное долголетие"

На Смоленщине развивают программу "Активное долголетие"

Программа призвана содействовать увеличению продолжительности жизни и повышению её качества для граждан старшего возраста.

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