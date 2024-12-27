Перенесшую инсульт олимпийскую чемпионку Сметанину перевели в реанимацию

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт‑Петербурге приняли решение перевести 72-летнюю прославленную лыжницу Раису Сметанину из палаты интенсивной терапии в реанимацию.
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