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Look: Ella Beatty, Billie Lourd step out at Lizzie Borden 'Monster' premiere

Ella Beatty, Billie Lourd, Charlie Hunnam, Jessica Barden and other stars attended the premiere of Netflix series "Monster: The Lizzie Borden Story.

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