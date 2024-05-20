Reuters: вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении

По данным источника, есть опасения, что все пассажиры вертолета погибли.<strong>Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, есть опасения, что все пассажиры погибли, <a href="https://www.
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