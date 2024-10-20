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Царьград

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Удар ATACMS по полигону: ВСУ нагнетают, публикуя кадры с дрона

Удар ATACMS по полигону: ВСУ нагнетают, публикуя кадры с дрона

Украина сообщила об атаке кассетными ракетами ATACMS по российскому учебному центру, предоставив видео, на котором предположительно запечатлено попадание одной из ракет.

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