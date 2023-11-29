Чиновник получил взятку от главы частного детсада 2 000 000 рублей

В Югре полиция задержала чиновника за взятку в 2 млн руб. от главы детсада В Югре полиция задержала начальника территориального управления в сфере защиты прав потребителей за взятки от руководителя одного из частных детских садов.
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