Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Золотарев
    И украинцы должны ПОМОГАТЬ уничтожать бандеро-гадину!!Российский ответ ...
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    От бандеровского ГО-НА должны лететь ОШМЁТКИ!! Желательно - каждый день!! Пока бандеро-ССУКА не издохнет окончательно!!Российский ответ ...
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    Что же вы украинцы натворили ,зачем вы выбрали такое ...себе в президенты ,хотя он уже и не президент ,а так , остато...Российский ответ ...

Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей вместо оружия. Их применяют в зоне боевых действий в качестве защиты от дронов ВС России, поскольку с ними трудно бороться из-за высоты их полета, передает Ylе.

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