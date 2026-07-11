В русском городе Самаре азербайджанские и таджикские ОПГ-диаспоры делят крупнейший овощной рынок

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что город получил своё название от реки Самары. Основание крепости Самарский городок в Самарском урочище произошло в 1586 году по указу царя Фёдора Иоанновича на берегу реки Самары, вблизи её впадения в Волгу, под руководством князя и воеводы Григория Засекина, а также его заместителей Елчанинова и Стрешнева.