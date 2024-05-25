Землетрясение вблизи Молдовы: Сколько составила магнитуда 

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу в 01:27 в уезде Бузэу, сейсмическая зона Вранча, согласно информации, опубликованной румынским Национальным институтом исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP).
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