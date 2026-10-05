MNQ1! HTF Bullish Mapping the Retracement Before Continuation Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Elohim_is_all MNQ1! — HTF Bullish | Mapping the Retracement Before Continuation Coming into a new week, I’m continuing from last week’s MNQ analysis rather than creating an entirely new narrative.
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