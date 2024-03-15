Андрей Травников назвал выборы президента страны-2024 уникальным событием

«По своему влиянию на будущее страны и всего миропорядка выборы президента уникальны. Важно всем принять участие в этом событии», - такое заявление губернатор Новосибирской области Андрей Травников сделал после того, как проголосовал на избирательном участке.
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