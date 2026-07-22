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Двигатель Rolls-Royce для истребителя нового поколения прошел ключевой этап перед первым полным тестом

Двигатель Rolls-Royce для истребителя нового поколения прошел ключевой этап перед первым полным тестом

Двигатель истребителя будущего GCAP прошёл более 100 испытанийRolls-Royce, Avio Aero и IHI Corporation завершили серию ключевых проверок конструкции двигателя для Global Combat Air Programme (GCAP) — международной программы создания боевого самолёта нового поколения Великобританией, Италией и Японией.

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