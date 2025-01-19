Спортсменка из Нового Уренгоя завоевала серебро Кубка Наций по боксу в Сербии

В сербском городе Сомбор завершился XIV Международный турнир по боксу среди женщин «Кубок Наций». Участница из Нового Уренгоя завоевала на соревнованиях второе место, сообщил в своем telegram-канале глава газовой столицы.
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