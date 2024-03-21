Первые испытания цементированной брони в Российской империи и защита эскадренных броненосцев типа «Полтава»

В предыдущей статье я представил уважаемому читателю данные испытаний крупнокалиберных снарядов, снабженных «макаровскими» наконечниками, и некоторые выводы о крупповской броне отечественного производства.
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