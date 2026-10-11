В ЕС сообщили о планах выделить Украине допфинансирование на дроны и ракеты

ЕС выделит Украине допфинансирование на дроны и ракеты на фоне предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по прекращению конфликта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.