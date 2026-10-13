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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ходар об итоговом: «Если у меня получится попасть, я буду очень рад. Если нет, то все равно буду очень доволен своим сезоном – для меня он первый»

Рафаэль Ходар прокомментировал борьбу за попадание на итоговый турнир в Турине. Сейчас 20-летний испанец идет десятым в чемпионской гонке.

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