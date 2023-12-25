В CCCР жизни не было, это сейчас знает каждый приличный свободолюбец. Люди с ужасом вспоминают сейчас те времена, когда с пятницы вечера и до понедельника утра, до того самого момента, когда они, облачившись в бесформенные серые мешки, отправлялись на унылую серую работу, им нечем было заняться.
Как оттягивалось советское бескультурье
Комментарии
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Александр Семенов
Как же вы живёте без чувства юмора? Вот наверное с вами жена мучается и дети плачут...🤣😂😜
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4 час.
Александр Семенов
Рожденным в СССР. https://www.youtube.com/watch?v=UK1yWfJJhC4
У Нас было самое лучшее детство) Мы из 80 - 90хх
YouTube
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4 час.
SP
Siika Petrova
И Facebook и Интернет не имели, о, какой ужас! Только книги читали, а мне это нравиться больше
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2 час.
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