Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

Любовь Смирнова.   Поведение российской культурной «элиты» с ее «голыми вечеринками» и эпатажем сравнимо с тем, что происходило в столицах Российской империи во время Первой мировой войны.

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Комментарии
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Любовь
Я только поражаюсь усатому человеку. Он что не понимает, куда это приведет. Или он думает , что является Берлинской стеной. Но ведь и ее народ порушил !!!!
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10 час.

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