5 тонн электропил: таможенники в Приморье раскрыли незаконный ввоз из КНР

В Приморском крае сотрудники таможни пресекли ввоз более 4 тысяч электропил, не имеющих документов. Груз направлялся в Россию из Китая, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ИА Интерфакс и пресс-службу Дальневосточного таможенного управления Отмечается, что всего было 4 320 электрических цепных пил, не указанных в соответствующей документации.