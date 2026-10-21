Похоже, экранная химия Дженнифер Лопес и Бретта Голдстина переросла в нечто большее. Инсайдер сообщил, что 57-летняя певица и 46-летний актёр, вместе сыгравшие в романтической комедии Netflix «Служебный роман» (Office Romance), встречаются.
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