«Хочу это развидеть»: обманутый музой Киркоров испытал приступ отвращения

Народного артиста высмеяли за плохую актерскую игру. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressБлизкая подруга короля эстрады Марго Овсянникова накануне раскрыла свой секрет.
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