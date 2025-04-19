«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Вика Цыганова потребовала признать Ивана Урганта иноагентом

Elena Dmitrieva Мне совсем не грустно, что он уехал, и пугачева и макаревич с галкиным, шац, лазарева, гребенщиков и прочие. Как говорится : умер Максим и х&й с ним. Только возвращаться, пожалуйста, не надо. Да, ещё рамазанов а, хаматова , васильев и деревянная литвинова

Е Ва она еще не поет про "мой маленький плот"? а то ведь не поймет никто без них, кто за белых, кто за красных, а кто ...в проруби