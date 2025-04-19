Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что Иван Ургант, который, по слухам, уехал из России, отметил день рождения в Израиле.
«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Вика Цыганова потребовала признать Ивана Урганта иноагентом
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Мне совсем не грустно, что он уехал, и пугачева и макаревич с галкиным, шац, лазарева, гребенщиков и прочие. Как говорится : умер Максим и х&й с ним. Только возвращаться, пожалуйста, не надо. Да, ещё рамазанов а, хаматова , васильев и деревянная литвинова
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8 час.
Е Ва
она еще не поет про "мой маленький плот"? а то ведь не поймет никто без них, кто за белых, кто за красных, а кто ...в проруби
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7 час.
Владимир Алтайцев
а кто ...в проруби, так это ты, погань ,типа урганта. И " Плот" Вика не пела никогда. Брысь отсюда.
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2 час.
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