Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    а кто ...в проруби, так  это ты, погань  ,типа урганта. И  " Плот"  Вика не пела  никогда. Брысь отсюда.«Есть предатели, ...
  • Ингерман Ланская
    а зачем вы ему деньги давали?Бутман рассказал ...
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    Россия оплачется😂😂😂😂😂😂-какой то Бялый... вялый не вернется в Россию🙈😂Навеки вечные -гавнюк👎Белый* подтвердил...

«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Вика Цыганова потребовала признать Ивана Урганта иноагентом

«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Вика Цыганова потребовала признать Ивана Урганта иноагентом

Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что Иван Ургант, который, по слухам, уехал из России, отметил день рождения в Израиле.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Мне совсем не грустно, что он уехал, и пугачева и макаревич с галкиным, шац, лазарева, гребенщиков и прочие. Как говорится : умер Максим и х&amp;й с ним. Только возвращаться, пожалуйста, не надо. Да, ещё рамазанов а, хаматова , васильев и деревянная литвинова
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8 час.
Е Ва
она еще не поет про &quot;мой маленький плот&quot;? а то ведь не поймет никто без них, кто за белых, кто за красных, а кто ...в проруби
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7 час.
Владимир Алтайцев
а кто ...в проруби, так  это ты, погань  ,типа урганта. И  &quot; Плот&quot;  Вика не пела  никогда. Брысь отсюда.
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2 час.
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