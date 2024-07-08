Си Цзиньпин призвал не допускать подливания масла в огонь украинского конфликта

REUTERS/Turar Kazangapov Скорейшее прекращение огня в украинском конфликте и поиск политического решения отвечает интересам всех его сторон, однако достигнуть этого можно только при "положительной" работе стран и недопущения подливания масла в огонь боевых действий.
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