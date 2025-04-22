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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехочковый Денниса Шредера стал ключевым в близкой концовке второго матча серии с «Нью-Йорком»

Деннис Шредер реализовал трехочковый за 56 секунд до конца четвертой четверти после того, как «Никс» совершили рывок 16:4, сравняв счет (94:94) благодаря данку Джоша Харта.

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