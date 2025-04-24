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Представлен одноплатный сервер нового поколения за 179 долларов — ZimaBoard 2

Представлен одноплатный сервер нового поколения за 179 долларов — ZimaBoard 2

IceWhale Technology выпустила одноплатный сервер второго поколения — ZimaBoard 2. Эта компактная модель оснащена четырехъядерным процессором Intel N150 Twin Lake и использует безвентиляторное охлаждение, что делает ее пригодной для широкого спектра применений, таких как программные маршрутизаторы, мини-NAS и домашние серверы.

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