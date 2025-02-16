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Баскетболиста сборной Украины сняли с поезда в Латвию и увезли в военкомат

Баскетболиста сборной Украины сняли с поезда в Латвию и увезли в военкомат

Global Look Press|/Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) сняли с поезда и задержали нападающего сборной Украины по баскетболу, сообщает президент клуба "Днепр" Валерий Кондратьев на своей странице в соцсети Facebook*.

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