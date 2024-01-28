2B из NIeR: Automata присоединится к файтингу Granblue Fantasy Versus: Rising в конце февраля Сего...

2B из NIeR: Automata присоединится к файтингу Granblue Fantasy Versus: Rising в конце февраляСегодня, во время турнира Frosty Faustings, компания Cygames поделилась новостями о следующем обновлении для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising.
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