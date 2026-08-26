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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Харламов о Кучерове: «Он не уступает Макдэвиду, Драйзайтлю по возможностям. Никита – один из лучших в мире»

Бывший хоккеист ЦСКА Александр Харламов заявил, что форвард « Тампы » Никита Кучеров по возможностям не уступает нападающим « Эдмонтона » Коннору Макдэвижу и Леону Драйзайтлю.

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